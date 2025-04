Al via gli esami per gli avvocati cassazionisti. È stato pubblicato infatti in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero della Giustizia di indizione della sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2025. Le domande di ammissione vanno inviate entro il prossimo 6 giugno.

Requisiti ammissione

Ai fini dell’ammissione, gli aspiranti devono essere iscritti nell’albo degli avvocati e avere...