Al via il Festival della giustizia: le sfide del giurista tra mercato, valori, doveri e tecnologia









Il giurista del presente, tra un mercato (e la società) in profonda trasformazione, la rivoluzione digitale in atto e le incognite di un futuro carico di sfide - e perciò anche di opportunità. È il tema della terza edizione del Festival della Giustizia, che si tiene venerdì 7 luglio nella Auletta dei gruppi parlamentari di Montecitorio (ingressi a numero limitato) e che verrà proposto in streaming (posti illimitati) il 14 luglio dalle 9 alle 17:30 - registrazione partecipanti all’indirizzo https://news.4clegal.com/festival-della-giustizia-il-giurista-del-presente-in-live-streaming .

Ad aprire i lavori dal vivo domani mattina, invitato il ministro della Giustizia Carlo Nordio e presente il viceministro Francesco Paolo Sisto, saranno le cariche istituzionali del mondo legal che dialogheranno poi con i professionisti del settore per fare il punto sul ruolo del giurista nella società del presente e del futuro. Ricco il programma di panel e di confronti, a cominciare da «Il giurista nella società: cambiano i contesti, restano i valori», subito seguito dalla lectio magistralis tenuta dal Primo presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, dal titolo «Sostenibilità, tecnologia e giustizia: quali i contorni del nuovo sistema?».

A chiudere la mattina sarà il confronto su «L'efficienza quale nuovo standard di riferimento della giustizia e del mercato legale», dedicata alle sfide che il giurista è chiamato ad affrontare: dall’approccio sempre più manageriale alla professione all’affermazione preponderante della tecnologia nel panorama legale». Giova ricordare che l’efficienza, misurata in termini di abbreviazione dei tempi processuali, è uno dei pilastri del Pnrr - e presupposto per l’erogazione dei fondi europei.

Nel pomeriggio spazio al «Nuovo mercato legale: tecnologia e sostenibilità alla guida del cambiamento» e ancora «La governance e la comunicazione dei giuristi tra deontologia e nuove prospettive». Il Festival è a cura di Aiga e 4CLegal con il Gruppo 24 Ore.