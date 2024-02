Al via il seminario di alta formazione su “Anticorruzione, Pubblica Integrita’ e Appalti” promosso dall’Istituto Europeo di Studi Universitari “Clara Maria Medveczky”.

Daniel Amato

Un’iniziativa di elevato valore formativo che conferma l’impegno intrapreso dal ns. Ente di ricerca accademica nel settore dell’anticorruzione e della pubblica integrità.

Sono numerosi i dipendenti pubblici, avvocati, commercialisti, studenti universitari e appartenenti alle forze di polizia che si sono iscritti ai seminari per confrontarsi sulle tematiche di attualità per il mondo della Pubblica Amministrazione e delle Imprese.

“I dati sulla percezione della corruzione nel nostro Paese sono ancora insoddisfacenti - afferma il Prof. Avv. Daniel Amato, Direttore Accademico e Professore di Diritto dell’Unione Europea – perché l’Italia, in questa classifica, si posiziona al 42esimo posto, retrocedendo di una casella rispetto all’anno precedente; resta invece stabile, per il terzo anno di fila, il punteggio di 56 su 100 (distante 9 lunghezze, dunque, dalla media UE). La tendenza decennale italiana è comunque positiva: nel 2012 (l’anno in cui sono state introdotte alcune delle importanti norme anticorruzione tutt’ora in vigore), il punteggio era di 42 su 100, salito gradualmente nel corso degli anni fino all’attuale 56 su 100 dal 2021 in poi”.

“Bisogna analizzare in chiave provinciale i dati di percezione del rischio - continua il Professore Amato - ed esaminare le politiche di prevenzione e contrasto anche in ragione del rilevante afflusso di fondi del PNRR e delle politiche di coesione. Il mondo della ricerca e dell’università può essere da supporto attivo nell’alacre impegno verso una buona amministrazione”.