Alcedo ha perfezionato la cessione del 100% di Friulair a Ingersoll Rand

Giuseppe Manzo, Monica Fantino

Ingersoll Rand Inc. (“Ingersoll Rand”), produttore e distributore globale di soluzioni per l’aria compressa per un’ampia gamma di settori e applicazioni, ha concluso l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Friulair S.r.l. (“Friulair”), società controllata da Alcedo SGR S.p.A. per conto del fondo di Private Equity Alcedo IV (“Alcedo”).Friulair, fondata nel 1989 da Luigi Vaccaro e con sede a Cervignano del Friuli (UD), è una società che, insieme alla controllata Friulair Thailand Co. Ltd. (costituita nel 1999), è attiva nella progettazione, produzione e vendita di essiccatori, filtri, refrigeranti e accessori per il trattamento dell’aria compressa (divisione essiccatori) e di sistemi di refrigerazione industriale ad acqua (divisione refrigeratori).

Nel 2020, Alcedo ha acquisito una quota di maggioranza (80%) dell’azienda dal fondatore, che è rimasto come socio ricoprendo la posizione di Presidente e Amministratore Delegato. Friulair, che ha generato un fatturato consolidato di circa €65 milioni nel 2023, commercializza i propri prodotti sia tramite vendita diretta che attraverso distributori, con un portafoglio clienti che include gruppi leader a livello mondiale nel settore dell’aria compressa e della refrigerazione industriale.Ingersoll Rand, fondata nel 2020 dalla scissione del segmento industriale di Ingersoll-Rand Plc (ora Trane Technologies) e dalla fusione con Gardner Denver, è un’azienda americana quotata al NYSE (NYSE: IR) con un fatturato di quasi $6 miliardi che fornisce soluzioni per l’aria compressa a livello globale per diversi settori industriali come quelli aerospaziale, tessile, energetico, petrolifero e del gas, alimentare e chimico.

Ingersoll Rand ha sede a Davidson, Carolina del Nord (US), impiega più di 17.000 persone in tutto il mondo e vanta una presenza commerciale globale (e.g. Nord America, America Latina, Europa, Medio Oriente, Africa e Asia Pacifico).Nell’ambito della transazione, Friulair entrerà a far parte del segmento Industrial Technologies and Services (IT&S) di Ingersoll Rand che assumerà anche la proprietà degli impianti di produzione di Cervignano del Friuli, in Italia, e di Si Racha Chon Buri, in Thailandia.

Questa nuova acquisizione consentirà a Ingersoll Rand di accrescere ulteriormente il proprio business nel settore degli essiccatori d’aria, incrementando in modo significativo l’accesso dell’azienda al canale dei produttori di apparecchiature originali e di accelerare la crescita nei mercati del Food & Beverage e farmaceutico, oltre a incrementare la propria capacità produttiva dei refrigeratori.

Per Alcedo l’operazione è stata seguita dai Partner Maurizio Tiveron, Marco Guidolin e Filippo Nalon e dall’Investment Director Alessandro Zanet. Alcedo è stata assistita da DC Advisory (M&A Advisor) con un team composto da Michael Mariaz, Alberto Tack e Giulio Goldoni e da ADVANT Nctm (Legal Advisor) con un team composto da Pietro Zanoni, Alessia Trevisan ed Edoardo Tonetti per tutti aspetti M&A e corporate, Giovanni De Capitani e Bianca Macrina per gli aspetti banking&finance, Francesca Pittau per gli aspetti giuslavoristici e Francesco Mazzocchi per quelli legati alla golden power.

Ingersoll Rand è stata assistita da Clearwater International (M&A Advisor), con un team composto da Alexandre Perrucci, Stefano Goldberg ed Edoardo Grossi e da BonelliErede (Legal Advisor) con un team composto da Giuseppe Manzo, Monica Fantino, Mara Bergamelli, Giulia Vannoni e Benedetta Sfoglietta per gli aspetti M&A e corporate, Marco Maniscalco e Francesca Rovescala per gli aspetti labour e Luca Perfetti, Andrea Gemmi e Maria Beatrice Ghisolfi per gli aspetti Golden Power.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dallo studio ZNR notai con il notaio Federico Mottola Lucano e l’avv. Martina Lenzi.