Alcedo SGR cede Gourmet Italian Food a Chequers Partenaires: tutti gli advisor

Eliana Catalano, Alessandro Magnifico, Alessandro Manias, Alessandro Elisio

BonelliErede, Gianni & Origoni e Russo De Rosa Associati hanno assistito Alcedo SGR (tramite il fondo Alcedo IV), FVS SGR (tramite il fondo Sviluppo PMI) e i soci di minoranza Stefano Stanghellini, Alberto Casagrande, Alessandro Casagrande, Massimo Zanin, Alessandro Cipriano Frcapital S.r.l. eFincas S.r.l., nella cessione del 100% del capitale sociale di Gourmet Italian Food S.p.A. a Gourmet Invest S.p.A., società controllata da Chequers Partenaires S.A., quale società di gestione del fondo Chequers Capital XVIII.

Il progetto nasce nel 2019 con l’acquisizione da parte di Alcedo di una quota di maggioranza di Eurochef Italia; in seguito, attraverso l’unione di Eurochef Italia e di La Gastronomica (controllata da FVS), viene costituita Gourmet Italian Food, piattaforma che aggrega aziende leader nella produzione di gastronomia e piatti pronti di alta qualità, prevalentemente per la grande distribuzione, il settore Horeca e per il B2B. Oggi il gruppo conta, oltre alla holding GIF, altre 6 società, un fatturato complessivo di oltre 140 milioni di Euro e oltre 450 persone.

BonelliErede ha agito nell’operazione con un team guidato dalla partner Eliana Catalano, co-leader del Focus Team Private Equity, e composto, per i profili corporate e di private equity, dal senior associate Alessandro Ippolito, dagli associate Alberto Corsello e Daniela Archi e da Mariaclara Nobili. Per i profili labour, ha operato un team composto dal partner Vittorio Pomarici, dall’associate Claudia Numerati e da Michele Fava, mentre per i profili golden power sono intervenuti il partner Luca Perfetti e l’associate Andrea Gemmi.

Gli aspetti bancari sell-side dell’operazione sono stati seguiti da Gianni & Origoni con un team composto dal counsel Alessandro Magnifico e dall’associate Luca Porcu.

In relazione ai profili fiscali, ha prestato assistenza ai venditori lo studio Russo De Rosa Associati con un team composto dai partner Leo De Rosa e Alessandro Manias e dall’associate Andrea Massaccesi.

L’acquirente Gourmet Invest S.p.A., holding controllata da Chequers Partenaires S.A., quale società di gestione del fondo Chequers Capital XVIII, è stata assistita da ADVANT Nctm con un team composto: quanto agli aspetti M&A, dal partner Matteo Trapani, dal counsel Filippo Ughi e dai managing associate Chiara Venditti e Francesco Loizzi; quanto agli aspetti bancari, dal partner Roberto De Nardis e dal managing associate Paolo Porena; quanto agli aspetti labour, dalla partner Francesca Pittau e dalla managing associate Milena Gryszkiewicz; quanto agli aspetti tax, dalla partner Barbara Aloisi, dal counsel Andrea Mantellini e dalla managing associate Irene Aquili; quanto ai profili golden power, dal counsel Francesco Mazzocchi.

Il pool di banche che hanno finanziato l’acquisizione è stato assistito da Chiomenti, con un team guidato dal partner Davide D’Affronto, dal counsel Alessandro Elisio e dagli associate Francesco Piacente e Francesca Mecca Galgano. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dall’of counsel Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli.