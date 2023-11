Alice nel paese delle ipocrisie: evoluzione ed involuzione del reato di pedopornografia

ADU Pescara – Associazione Difensori d’Ufficio – presenta il convegno dal titolo

“ALICE NEL PAESE DELLE IPOCRISIE: EVOLUZIONE ED INVOLUZIONE DEL REATO DI PEDOPORNOGRAFIA”.



In tempi recenti, il reato di pedopornografia si è modificato a causa dell’evoluzione tecnologica e dell’avvento di internet.

Le piattaforme digitali hanno influito sui modi di comunicare ma hanno anche condizionato le strutture criminali, segnatamente per le categorie di reati che riguardano i minori.



Di questo e di molto altro si discuterà nel convegno che avrà luogo il prossimo 28 novembre dalle 10,30 alle 13,00 a Pescara, presso la Sala Riunioni del Tribunale di Pescara, in Via Antonio Lo Feudo n. 1.



Il Convegno è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara con n. 2 crediti formativi in materia di diritto penale.



L’iscrizione all’evento è possibile tramite il portale Riconosco



Per informazioni o per inviare quesiti scrivere a adupescara@libero.it

