Alla Consulta le sanzioni contro la corruzione
L’analisi - Mossa della Cassazione: troppo pesante il cumulo tra confisca e riparazione. La questione riguarda tutti i principali reati contro la Pa
Troppo pesante il trattamento sanzionatorio per la corruzione e tutti i reati contro la pubblica amministrazione. Tanto da chiamare in causa la Corte costituzionale. A farlo è la Cassazione, con l’ordinanza n. 36356 della Sesta sezione penale, con la quale vengono sollevati dubbi sulla tenuta costituzionale della possibilità di cumulo tra confisca e riparazione pecuniaria prevista dall’articolo 322-quater del Codice penale. Troppo, eccepisce la Cassazione, che interviene sul caso di un appartenente...