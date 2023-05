Alla Corte costituzionale l’esenzione Imu per gli immobili occupati abusivamente di Fabrizio Iacuitto

La Corte di Cassazione con due ordinanze gemelle (nn. 9956/2023 e 9957/2023) depositate venerdì 14 aprile, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della disciplina Imu (vigente prima delle modifiche apportate dalla legge 197/2022) nella parte in cui non prevede l’esenzione dall’imposta nelle ipotesi di occupazione abusiva dell’immobile che non possa essere liberato.

La Corte, in primo luogo afferma che la nuova disciplina (legge 197/2022) - che prevede l’esenzione dall’imposta...