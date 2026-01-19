Ventiquattrore AvvocatoApprofondimento

Alla luce degli arresti della Cassazione, quali principi sono oggi acquisiti in materia di usura?

di Simona Daminelli

Guida al Diritto

LA QUESTIONE

Venticinque anni dopo l’entrata in vigore della Legge Antiusura e a seguito degli interventi in materia delle Sezioni Unite della Cassazione, qual è oggi lo stato dell’arte tra giurisprudenza e prassi operative?

Quadro normativo

La disciplina dell’usura ha conosciuto un’evoluzione legislativa articolata.

Inizialmente, la normativa era incentrata sull’accertamento dell’approfittamento dello stato di bisogno del debitore; tale sistema, però, comportava una valutazione fortemente discrezionale.

La Legge 7 marzo 1996, n. 108 è, quindi, intervenuta in materia, nel tentativo di contrastare il sempre più ampio fenomeno dell’usura, introducendo un criterio oggettivo ed inasprendo le sanzioni civili e penali. Infatti, sono stati riscritti...

I punti chiave

  1. Quadro normativo
  2. Usura c.d. sopravvenuta
  3. L’usura del tasso di mora
  4. Il criterio della sommatoria ai fini della verifica in punto di usura
  5. Incidenza della commissione di estinzione anticipata
  6. Inclusione della commissione di massimo scoperto
  7. Usura e piano di ammortamento
  8. la PRATICA
  9. la SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

