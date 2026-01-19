Alla luce degli arresti della Cassazione, quali principi sono oggi acquisiti in materia di usura?

LA QUESTIONE
Venticinque anni dopo l’entrata in vigore della Legge Antiusura e a seguito degli interventi in materia delle Sezioni Unite della Cassazione, qual è oggi lo stato dell’arte tra giurisprudenza e prassi operative?
Quadro normativo
La disciplina dell’usura ha conosciuto un’evoluzione legislativa articolata.
Inizialmente, la normativa era incentrata sull’accertamento dell’approfittamento dello stato di bisogno del debitore; tale sistema, però, comportava una valutazione fortemente discrezionale.
La Legge 7 marzo 1996, n. 108 è, quindi, intervenuta in materia, nel tentativo di contrastare il sempre più ampio fenomeno dell’usura, introducendo un criterio oggettivo ed inasprendo le sanzioni civili e penali. Infatti, sono stati riscritti...
