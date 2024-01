Allen & Overy nel bond subordinato Tier2 in forma dematerializzata da 300 milioni di euro di Mediobanca

Cristiano Tommasi, Emiliano La Sala

Mediobanca ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario subordinato reset da qualificarsi come capitale Tier 2 della banca, per un valore nominale di 300 milioni di euro con scadenza ad aprile 2034. Il prestito obbligazionario prevede un’opzione call di tipo “americano” esercitabile da parte dell’emittente da gennaio ad aprile 2029 ed è destinato ad investitori istituzionali. Il bond rappresenta la prima emissione subordinata di Mediobanca in forma dematerializzata accentrata presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).

Allen & Overy ha assistito Mediobanca e il pool di istituti finanziari che hanno agito in qualità di Joint Lead Managers nel collocamento con un team diretto dal partner Cristiano Tommasi e dal counsel Emiliano La Sala, coadiuvati dall’associate Edoardo Brugnoli. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.