Allen & Overy con Borealis nell'accordo per acquisire Rialti S.p.A.

Allen & Overy ha assistito Borealis AG, uno dei principali fornitori al mondo di soluzioni avanzate e sostenibili per le poliolefine nonché leader nell'innovazione del riciclaggio delle poliolefine e uno dei principali produttori di prodotti chimici di base, nell'accordo per acquisire Rialti S.p.A









Allen & Overy ha assistito Borealis AG, uno dei principali fornitori al mondo di soluzioni avanzate e sostenibili per le poliolefine nonché leader nell'innovazione del riciclaggio delle poliolefine e uno dei principali produttori di prodotti chimici di base, nell'accordo per acquisire Rialti S.p.A., azienda italiana specializzata nella produzione di compound in polipropilene riciclati.

Con sede nella zona di Varese, Rialti è specializzata nella produzione di compound di polipropilene (PP) sostenibili, con particolare focus nella rigenerazione ovvero nella produzione di PP attraverso l'impiego di sfridi di produzioni industriali e post-consumo. Il completamento dell'operazione è soggetto alle approvazioni delle autorità regolamentari.

Il team multi-dipartimentale di Allen & Overy al fianco di Borealis è diretto dal partner Corporate Giovanni Gazzaniga (in foto), coadiuvato dall'associate Francesco Martello e dalla trainee Ludovica Boiocchi. Il partner Emilio De Giorgi e l'associate Arianna Fletcher hanno inoltre prestato assistenza in relazione agli aspetti antitrust.

Parte venditrice è stata assistita dall'Avv. Roberto Tournier per gli aspetti legali e dal Dott. Fabio Turconi per i profili finanziari e fiscali.