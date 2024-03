Allen & Overy e Clifford Chance nel nuovo bond Senior di UniCredit

Cristiano Tommasi, Gioacchino Foti

Allen & Overy ha assistito UniCredit S.p.A. nel collocamento di un prestito obbligazionario Senior emesso in forma dematerializzata per un importo di 1,25 miliardi di euro e scadenza a 10 anni, destinato ad investitori istituzionali. Nell’operazione, gli istituti finanziari - UniCredit Bank GmbH quale Sole Book Runner e Lead Manager affiancata da Citi, Deutsche Bank, HSBC, Natixis, RBI e Santander in qualità di Joint Lead Managers, Alpha Bank, Belfius Bank, BPER Corporate & Investment Banking, Hypo Noe Landesbank in qualità di Co-Lead Managers – sono stati assistiti da Clifford Chance.

L’obbligazione corrisponde una cedola annua fissa pari a 4,00% ed è documentata nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes di UniCredit. La quotazione è avvenuta sulla Borsa di Lussemburgo.

Allen & Overy ha agito con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dagli associates Elisabetta Rapisarda e Marco Mazzurco. Elia Ferdinando Clarizia, counsel, ha prestato assistenza in relazione agli aspetti tax.

Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team composto dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dal trainee lawyer Edoardo Leozappa.