Allen & Overy con Intesa Sanpaolo e Banca Akros in una cartolarizzazione di crediti da leasing assistiti dalla garanzia del Fondo Centrale

Pietro Bellone e Martina Gullino









Allen & Overy ha prestato consulenza a Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e Banca Akros (Gruppo Banco BPM), in qualità di co-arrangers, in un'operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da leasing concessi da Banca Privata Leasing a piccole e medie imprese.



I titoli sono stati emessi in forma partly-paid per finanziare l'acquisto di portafogli in parte assistiti dalla garanzia del Fondo Centrale, fino ad un importo massimo di EUR260 milioni.



Allen & Overy ha agito con un team composto dal partner Pietro Bellone (nella foto a sinistra) e dalla senior associate Martina Gullino (nella foto a destra). Il counsel Elia Ferdinando Clarizia e l'associate Simona Simone hanno fornito assistenza in relazione ai profili fiscali dell'operazione.