Alloggi Erp, illegittimo attribuire punteggi in graduatoria in base al radicamento territoriale
Secondo la Corte costituzionale, la normativa regionale, conferiva un peso eccessivo alla “storicità di presenza” rispetto alla condizione di bisogno
La Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2026 ha dichiarato l’illegittimità dell’Allegato B, lettera c-1), alla legge della Regione Toscana numero 2 del 2019, richiamato dall’articolo 10 della stessa legge, che attribuiva punteggi crescenti in graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), in base alla durata della residenza o dell’attività lavorativa sul territorio.
Secondo la Corte, la normativa regionale, pur non configurando la presenza sul territorio...