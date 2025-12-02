«Allucinazione da IA»: l’avvocato rischia la sanzione disciplinare
Il Tar coinvolge l’Ordine per l’infrazione al dovere di lealtà. Valorizzata la centralità del controllo umano sui risultati delle ricerche
Rischio sanzione disciplinare per l’avvocato vittima di “allucinazioni da intelligenza artificiale”. Il Tar Lombardia, infatti, con sentenza n. 3348 del 2025, ha deciso di chiamare in causa l’Ordine degli avvocati di Milano, trasmettendo copia della pronuncia per l’avvio di un procedimento a carico di un legale che aveva fatto largo uso di materiale giurisprudenziale del tutto estraneo all’oggetto del giudizio.
In un “classico” procedimento intrapreso contro il ministero dell’Istruzione e un istituto...