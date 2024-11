Alma LED e Aster Avvocati Associati con Primo Ventures nel lancio del fondo Primo Health

Alma LED e Aster Avvocati Associati hanno assistito Primo Ventures SGR S.p.A. nel lancio del fondo di private equity denominato “Primo Health”, dedicato ad investimenti in PMI innovative nel campo delle tecnologie mediche, finalizzati a sostenere progetti ad alto impatto nella sanità digitale e nella medicina personalizzata, con particolare attenzione al mercato dei dispositivi e delle apparecchiature mediche, della filiera farmaceutica, dei servizi di sanità privata e della medicina veterinaria.

Primo Health si distingue come fondo focalizzato sull’innovazione in campo sanitario, supportando PMI che sviluppano tecnologie avanzate per la medicina di precisione, la telemedicina e il benessere digitale, puntando a una sanità sempre più accessibile e sostenibile nell’ambito di una strategia volta al miglioramento del benessere dei pazienti e della gestione dei dati sanitari.

Il team che ha curato tutti gli aspetti legali dell’operazione è composto da Alessandro Corno, Managing Partner di Alma LED, e da Andrea Venturini, Co-founding Partner di Aster Avvocati Associati.