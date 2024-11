Alma LED e DLA Piper in un finanziamento a LF1 da parte di Banco BPM

Rocco Pugliese, Pasquale Mosella, Giampiero Priori, Carolina Magaglio

Alma LED ha assistito la property company LF1 S.r.l., i relativi investitori Edizione Property, Tyche Bank, Guber Banca, Rile Development e Morgan Stanley nonché l’asset manager Dekus, in relazione all’operazione di rifinanziamento del debito bancario relativo all’immobile ad uso logistico identificato con la sigla “C1-L3” situato all’interno del parco logistico Rome Logistic HUB, un polo logistico all’avanguardia, munito di certificazione BREEAM Very Good per l’ecosostenibilità ambientale, strategico per il mercato della logistica di Roma e del centro Italia in ragione della prossimità alla città di Roma e dell’adiacenza all’aeroporto di Fiumicino.

Il finanziamento è stato concesso da Banco BPM, assistita da DLA Piper.

Alma LED, con un team composto dai partner Rocco Pugliese e Pasquale Mosella e dall’associate Federica Di Ridolfi, ha assistito LF1, gli Investitori e Dekus, quale società di asset management responsabile per la gestione del suddetto progetto immobiliare, ivi incluso con riguardo all’implementazione dell’operazione di rifinanziamento, per tutti gli aspetti connessi alla strutturazione del finanziamento, alla negoziazione della relativa documentazione finanziaria ed alla redazione e definizione dei relativi accordi tra gli Investitori.

Banco BPM è stata assistita da DLA Piper, con un team coordinato dal partner Giampiero Priori, co-head Corporate Finance, con il supporto dell’avvocato Carolina Magaglio e dell’avvocato Pietro Guida, che si sono occupati della redazione e negoziazione della documentazione finanziaria ed alle attività relative all’erogazione del finanziamento ed al rifinanziamento dell’indebitamento esistente.