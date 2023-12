Alonzo Committeri & Partners e Studio Spiniello Commercialisti Associati uniti in una alleanza strategica: nasce una super boutique fiscale

Piero Alonzo, Stefano Spiniello

Alonzo Committeri & Partners e lo Studio Spiniello si uniscono in una alleanza strategica per dare vita ad una super boutique fiscale che si pone l’obiettivo di rappresentare un importante player del mercato italiano.



L’obiettivo dei due studi, che in questa prima fase manterranno identità separate, è di unirsi in una “alliance” che proietterà sul mercato un player con capacità e competenze diversificate, forte di un team che complessivamente raccoglierà sotto le due insegne oltre 30 professionisti.



Le due realtà, forti delle differenti competenze maturate dai propri professionisti, potranno quindi creare una realtà con specializzazioni più ampie e sinergiche, caratterizzata da un approccio comune che predilige un rapporto personale e diretto con la propria clientela e l’attenzione al monitoraggio e alla gestione dei rischi fiscali.



La consulenza fiscale e tributaria, unita alle attività di contenzioso, passando per la strutturazione di complesse operazioni di M&A sono solo alcune delle competenze che lo Studio Alonzo Committeri & Partners apporterà all’alleanza. I due soci fondatori, Gian Marco Committeri e Piero Alonzo, ed i partners dello Studio hanno infatti maturato importanti esperienze nella consulenza fiscale con un focus specifico nel settore del private equity, del real estatee dell’entertainment.



Studio Spiniello, invece, apporterà la propria esperienza nella consulenza fiscale a grandi gruppi multinazionali, anche nell’implementazione e gestione del c.d. Tax Control Framework, nonché nella fiscalità finanziaria e nella gestione di grandi patrimoni. I due soci fondatori Salvo Spiniello e Stefano Spiniello hanno infatti maturato un’importante esperienza nell’affrontare tematiche complesse e tese alla prevenzione e risoluzione di contenziosi fiscali.



“Siamo orgogliosi di questa alleanza con Studio Spiniello. Si tratta di un importante e interessante passaggio strategico che consentirà alla nostra struttura di affiancarsi ad una boutique di grande qualità estremamente sinergica con noi, con il nostro modo di lavorare e con le nostre competenze” ha commentato Piero Alonzo (foto) Founding Partner di ACP.



“La nostra partnership con Studio Spiniello è il frutto di una relazione professionale datata e caratterizzata da reciproca soddisfazione che abbiamo voluto consacrare con questo passaggio che, in futuro, potrà anche essere ulteriormente implementato. Siamo aperti al dialogo e guardiamo al mercato in maniera sana senza escludere per il futuro altre alleanze di valore per il nostro brand. Siamo consapevoli della importanza di una crescita dimensionale, senza perdere però le caratteristiche tipiche di uno studio che ha sempre prediletto un rapporto personale con la clientela ed un servizio di elevata qualità” ha sottolineato Gian Marco Committeri Founding Partner di ACP.



“L’alliance con lo Studio Alonzo Committeri & Partners ci consente di avere un partner affidabile e complementare e di rafforzare le competenze del nostro Team soprattutto in ambito M&A e appare come un primo tassello di una crescita che ci darà la possibilità di offrire ai clienti competenze adeguate alle problematiche sempre più complesse che caratterizzano la nostra professione” ha sottolineato Stefano Spiniello (foto) Founding Partners di Studio Spiniello Commercialisti Associati.