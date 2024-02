Ambienta investe in Officine Maccaferri: gli Studi in campo

Claudio Cerabolini, Giovanni Spedicato, Marina Ampolilla, Diego Esposito, Antonio Segni, Magda Picchetto

Clifford Chance ha assistito Ambienta SGR S.p.A., uno dei più grandi asset manager europei interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, nell’acquisizione di una quota di maggioranza di Officine Maccaferri, società leader nelle soluzioni di ingegneria ambientale, da Carlyle, Stellex e Man GLG, assistiti da Latham & Watkins.

Con questa acquisizione, Ambienta supporterà Officine Maccaferri nell’ulteriore espansione delle sue attività a livello internazionale, sia organicamente sia attraverso linee di crescita esterne. Il closing dell’operazione è previsto per il secondo trimestre del 2024.

Clifford Chance ha supportato Ambienta, sia sugli aspetti M&A, sia con riferimento ai finanziamenti concessi da banche e fondi di private debt a supporto dell’operazione, con un team cross-border e multidisciplinare guidato dai partner Claudio Cerabolini e Giuseppe De Palma e composto dal senior associate Vittorio Novelli e dall’associate Amedeo Sciolari per i profili Corporate M&A, nonché dalla counsel Chiara Commis, dalla senior associate Minerva Vanni e dall’associate Teresa Giaccardi per gli aspetti relativi ai finanziamenti. I profili antitrust sono stati curati dal partner Luciano Di Via, con il senior associate Antonio Mirabile, coadiuvati dall’associate Eleonora Zappalorto.

Latham & Watkins ha assistito i venditori – Carlyle Global Credit Investment Management, Stellex Capital Management e fondi di credito gestiti da Man GLG, parte di Man Group – con un team corporate guidato da Stefano Sciolla e Giovanni Spedicato, con Nicholas Luraghi, Milena Raffaldi e Cosimo Marcantuono. Il team comprendeva inoltre Cesare Milani con Edoardo Cassinelli per i profili regolamentari; Erika Brini Raimondi per gli aspetti finance; Eric Volkman per gli aspetti normativi di diritto statunitense; Luca Crocco e Giuseppe Liotine per i profili antitrust.

Lo Studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti ha supportato Ambienta nella strutturazione dell’operazione, nella due diligence fiscale e con riferimento agli aspetti fiscali del finanziamento con un team composto dai partner Luca Rossi, Giancarlo Lapecorella e Marina Ampolilla, i senior associate Michele Babele, Federico Lissoni, Armando Tardini e Lino Ziliotti e gli associate Massimiliano De Pasquale e Giulia Tognalini.

Linklaters ha assistito le banche e i fondi di private debt con un team multidisciplinare guidato dai partner Diego Esposito e Giorgio Fantacchiotti e composto dall’associate Ilaria Francesca Bertolazzi e dalla trainee Federica Subba per gli aspetti relativi ai finanziamenti, nonché dalla managing associate Anna Gagliardi e dall’associate Pietro Pozzati per i profili Corporate M&A. I profili antitrust sono stati curati dal partner Lucio D’Amario, affiancato dal managing associate Giorgio Valoti e dall’associate Gaia Bozzolan, mentre per i profili fiscali ha agito un team guidato dal counsel Fabio Balza insieme alla managing associate Eugenia Severino.

Officine Maccaferri, con il suo team legale guidato dal Group General Counsel l’Avv. Giovanni Nanni, è stata assistita dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni con un team composto per gli aspetti M&A dai partner Antonio Segni e Alberto Recchia, coadiuvati dall’associate Ludovica Venafro e per gli aspetti di compliance dal partner Federico Busatta coadiuvato dall’associate Fausto Capello.

Fides Partners ha assistito, per gli aspetti corporate, il management team del Gruppo Officine Maccaferri, con un team composto dalla partner Magda Picchetto e dal senior associate Lorenzo Stellini.

Foglia & Partners ha assistito, per gli aspetti fiscali, il management team del Gruppo Officine Maccaferri, con un team composto dalla partner Giuliano Foglia e dal senior associate Marco Masi.