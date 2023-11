Ambito di operatività dell’ordine di demolizione di manufatti abusivi realizzati in tempi diversi a cura della Redazione Diritto

Edilizia - Costruzione edilizia - Costruzione abusiva - Esecuzione di ulteriori lavori successivamente al decorso del termine di prescrizione per le precedenti condotte - Nuovo illecito - Configurabilità - Ragioni.

In tema di reati edilizi, la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall’entità dei lavori eseguiti ed anche quando, per le condotte relative alla iniziale edificazione, sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall’opera principale alla quale strutturalmente ineriscono.

• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 4, Sentenza del 06-11-2023, n. 44374



Edilizia - Costruzione edilizia - Intervento su costruzione originariamente abusiva - Nuovo illecito - Sussistenza.

In tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente.

• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 3, Sentenza del 26-11-2019, n. 48026



Edilizia - In genere - Assoggettabilità a titoli abilitativi - Valutazione dell’opera nella sua unitarietà - Necessità - Sussistenza - Prescrizione - Dies a quo - Individuazione - Fattispecie.

In tema di reati edilizi, la valutazione dell’opera ai fini della individuazione del “dies a quo” per la decorrenza della prescrizione deve riguardare la stessa nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i suoi singoli componenti. (Fattispecie relativa ad intervento edilizio, assentito con unico permesso di costruire, consistito nella realizzazione di tre palazzine).

• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 3, Sentenza del 15-06-2017, n. 30147



Edilizia - Costruzione edilizia - Costruzione abusiva illegittimamente sanata o condonata - Esecuzione di ulteriori lavori in epoca successiva al decorso del termine di prescrizione per le precedenti condotte - Reati previsti dall’art. 44 d.p.r. n. 380 del 2001 - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di reati edilizi, in relazione ai lavori eseguiti su manufatti originariamente abusivi ed irregolarmente sanati o condonati sono configurabili le fattispecie di illecito previste dall’art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione e al conseguimento illegittimo del condono o della sanatoria sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall’opera principale alla quale strutturalmente ineriscono. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato il sequestro preventivo di un manufatto illegittimamente condonato e poi sottoposto, sulla base della presentazione di una DIA, ad interventi di ristrutturazione con incremento volumetrico in base al cosiddetto “Piano casa”).

• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 3, Sentenza del 18-06-2014, n. 26367



Edilizia - Costruzione edilizia - Reati edilizi - Dissequestro e restituzione dell’immobile all’indagato - Prosecuzione dell’attività edilizia vietata in vista dell’ultimazione dei lavori - Reato - Configurabilità - Entità dei lavori eseguiti - Rilevanza - Esclusione.

Integra il reato contravvenzionale previsto dall’art. 44, comma primo, lett. b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la prosecuzione dell’attività edilizia vietata in vista dell’ultimazione dei lavori eseguita successivamente al dissequestro e alla restituzione dell’immobile abusivo all’indagato, ciò a prescindere dall’entità degli interventi eseguiti. (In applicazione di tale principio la Corte ha disatteso la tesi difensiva secondo cui nessun reato era ipotizzabile in quanto gli interventi eseguiti per l’ultimazione dei lavori non necessitavano del permesso di costruire).

• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 3, Sentenza del 11-11-2011, n. 41079