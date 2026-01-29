Amianto, il decreto attuativo riscrive tutele, limiti di esposizione e formazione

Il decreto legislativo n. 213/2025 (GU n. 6 del 9 gennaio 2026) recepisce la direttiva (UE) 2023/2668 e aggiorna il Titolo IX, Capo III, del D.lgs. n. 81/2008: platea di attività interessate più ampia, valore limite abbassato a 0,01 fibre/cm³, adozione obbligatoria della microscopia elettronica dal 21 dicembre 2029, soppressione delle principali deroghe per le esposizioni sporadiche e di debole intensità (resta l’obbligo di notifica), nuovi obblighi documentali e formativi, estensione del registro...

