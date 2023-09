Ammissibile il ricorso in Cassazione contro l'accoglimento del reclamo avverso al provvedimento di omologazione a cura della Redazione Diritto









Sovraindebitamento e crisi d'impresa - Accordo di composizione della crisi - Omologazione - Reclamo - Accoglimento - Provvedimento avente carattere decisorio e definitivo - Ricorso per Cassazione – Ammissibilità

E' ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale, in composizione collegiale, di accoglimento del reclamo proposto contro il provvedimento di omologazione, da parte del giudice monocratico, di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto...