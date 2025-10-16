AMTF Avvocati e Gitti and Partners nell’acquisizione di Casalini e Viscardi da parte di La Prensa

Antonelli, Faldi, Zappalorto

La Prensa Etichette, leader italiano nella stampa e finitura di etichette per il settore delle acque minerali e dei prodotti di largo consumo ha acquisito il 100% delle quote di Casalini e Viscardi, player di riferimento nel mondo rotocalco.

Casalini e Viscardi, fondata nel 1958, con sede a Merate (LC) è specializzata nella stampa rotocalco, nei processi di laminazione, paraffinatura e ceratura, taglio.

La Prensa Etichette, fondata nel 1966, è un operatore lombardo leader nella stampa e nella finitura di etichette in carta e plastica per prodotti alimentari e bevande (in particolare acqua minerale, bibite, birra, vino e altro) e vanta un solido know-how tecnologico grazie a un team esperto e agli investimenti in nuovi macchinari all’avanguardia.

L’unione delle due aziende offrirà ai clienti soluzioni complete e complementari, combinando la stampa in rotocalco e in flessografia per adattarsi a diverse esigenze di tiratura e personalizzazione.

Gli investitori sono stati assistiti da Gitti and Partners con un team coordinato dal Managing Partner Vincenzo Giannantonio e formato dall’Associate Antonino Di Salvo, dall’Associate Alessandro Baronchelli e dalla Junior Associate Rosanna Forcella per gli aspetti corporate – M&A, nonché dalla Partner Elisa Mapelli e dalla Junior Associate Michela Baldassarra per i profili labour, dalla Partner Laura Sommaruga e dal Senior Associate Federico Ianeselli per i profili di diritto amministrativo, dall’Associate Leonardo Maria Moscati per i profili privacy e 231, dal Counsel Marco Blei per gli aspetti IT e IP e dall’Associate Daniele Rositani per gli aspetti di real estate.

Grant Thornton, si è occupato degli aspetti finanziari dell’operazione con un team composto da: Stefano Marchetti – Partner, Pierpasquale Perito – Manager, Lorenzo Bonciani – Senior Consultant, Michela Loconsolo – Senior Consultant, Antonio Coppola –Consultant.

Bernoni Grant Thornton ha seguito i profili fiscali con un team composto da Gianni Bitetti

– Partner, Sara Flisi – Director, Valentina Adly – Senior Consultant.

I venditori sono stati assistiti per i profili legali da AMTF Avvocati con un team guidato dal Senior Partner Alberto Crivelli coadiuvato dal Partner Nicholas Parati, dall’Associate Sergio Monaco e dalla Junior Associate Federica Meloni.

I profili M&A sono stati seguiti da Arkios Italy SpA con Deborah Setola – Partner, Salvatore Pingitore – Associate, Gabriele Are – Analyst. Mentre lo Studio Pastori con Diego Pastori ha seguito i profili finanziari e fiscali.

In qualità di investitori istituzionali sono intervenuti: Unigrains Italia (Francesco Orazi, Alfredo Cicognani), BNP Paribas BNL Equity Investments (Lorenzo Langella, Vienda

Giacomelli, Francesco Placanica), Alexa Invest (Carmelo Ing. Melfi, Luca Pacifico), Civesio Printing (management team di La Prensa), Hydra (holding della famiglia Volta).