AMTF avvocati con re:cap nell’acquisizione di un portafoglio di progetti fotovoltaici e agrivoltaici da WKN GMBH

Alberto Crivelli, Tommaso Ferrario

AMTF Avvocati ha assistito RE:CAP Global Investors Ag nell’operazione di acquisizione da WKN GmbH, società interamente controllata da PNE AG, quotata alla Borsa di Francoforte, di un portafoglio di 12 impianti fotovoltaici e agrivoltaici per una capacità totale di circa 114 MW situati in diverse regioni italiane.

RE:CAP Global Investors Ag ha operato come consulente M&A e asset manager del fondo d’investimento lussemburghese FP LUX Energy Transition Fund, al suo primo investimento in Italia. L’operazione comporta l’acquisizione del 100% delle azioni delle società titolari dei vari progetti, attualmente in diverse fasi dei rispettivi processi autorizzativi. Fondato nel 2011, con sede in Svizzera, il Gruppo RE:CAP è uno dei principali sviluppatori e produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili. Specializzato in impianti fotovoltaici a terra e parchi eolici di grandi dimensioni, opera in diversi paesi e intende rafforzare la propria posizione nel mercato italiano.

AMTF Avvocati ha assistito RE:CAP Global Investors Ag nelle fasi di due diligence, negoziazione e sottoscrizione dei contratti di acquisto delle società di progetto e dei contratti di sviluppo con WKN Italia S.r.l., interamente controllata da WKN GmbH, con un team multidisciplinare guidato dal partner Tommaso Ferrario e composto dagli associate Simona Bruno e Alessandro Vazzola. Il partner Alberto Crivelli ha curato gli aspetti societari. L’avvocata Astrid Zielke ha fornito assistenza per i profili di diritto tedesco. Per WKN GmbH ha operato il team legale interno.