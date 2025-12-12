Anche se la responsabilità genitoriale decade padre e madre devono recuperare il rapporto con il figlio
Il principio non vale solo nelle ipotesi in cui il genitore convivente maltratta o abusa del minore
“Il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti...