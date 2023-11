Andersen con Azzurra Capital nell’acquisizione di Desa SpA

Azzurra Capital, fondo di private equity promosso dal banchiere Stefano Marsaglia, è stata assistita da Andersen nell’acquisizione delle quote di minoranza del gruppo lombardo Desa SpA, holding attiva nella produzione di articoli per la pulizia, che fa capo alle famiglie Sala e Silva.



Azzurra Capital entra così nel capitale dell’azienda produttrice, tra gli altri, dei prodotti Chanteclair con l’obiettivo di sostenerne la crescita. Per il fondo lussemburghese con uffici a Milano, Londra e Dubai, è il primo investimento in Italia.



Andersen ha agito quale advisor fiscale di Azzurra Capital con un team composito guidato dai partner Maricla Pennesi (head of tax sia in Italia che in Europa) e Marcello Rabbia (international contact partner) e coordinato dal partner Alberto Trainotti. Il partner Giovanni Gallucci ha contribuito a curare i profili di strutturazione del deal. Il partner Davide Centurelli e la director Letizia Carrara sono stati coinvolti nell’attività di due diligence.



Gli avvocati di Greenberg Trauring Santa Maria hanno gestito gli aspetti legali dell’operazione.