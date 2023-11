Andersen con My Credit ed Eversheds Sutherland con Gardant nella cartolarizzazione di 190 milioni di crediti NPL

Marco Giorgi, Umberto Mauro









My Credit SpA, società specializzata nella valorizzazione di asset e portafogli NPL e UTP secured, e Gardant, uno dei principali operatori in Italia nel settore del credit management, hanno strutturato una nuova cartolarizzazione di Brenta SPV di nominali 190 milioni.



My Credit ha strutturato l’operazione in qualità di arranger e investitore ed è stato supportato da Andersen; Gardant, attraverso la controllata Master Gardant SpA, nel ruolo di servicer, corporate services provider, paying agent, calculation agent e representative of the noteholders è stato assistito da Eversheds Sutherland.



La nuova cartolarizzazione ha come sottostante crediti deteriorati in larga parte assistiti da garanzie ipotecarie, ceduti da primario Gruppo bancario, oltre che crediti ceduti da altro veicolo di cartolarizzazione, con un sottostante a garanzia complessivamente costituito da oltre 1.000 asset immobiliari.



Eversheds Sutherland, con un team guidato dal partner Umberto Mauro e supportato dall’associate Rossella Severi, ha assistito Gardant nella predisposizione dei contratti della cartolarizzazione e negli aspetti legali dell’operazione.



Un pool di professionisti coordinati dai partner e avvocati Marco Giorgi, a capo del dipartimento Group Banking & Finance, e Andrea Ferrandi, head of legal di Andersen Italia, ha assistito My Credit nella negoziazione e definizione dei contratti della cartolarizzazione e nell’acquisto dei portafogli acquisiti dal veicolo Brenta SPV. Gli aspetti fiscali del prospetto sono stati curati dal partner e dottore commercialista Giovanni Gallucci.