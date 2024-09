Andrea Villani si unisce al team di Corporate M&A di LawaL Legal & Tax Advisory

Andrea Villani

L’avvocato Andea Villani entra a far parte di LawaL Legal & Tax Advisory in qualità di Partner, andando a rafforzare il dipartimento di Corporate M&A.

Già socio del dipartimento di Corporate M&A dello Studio FACELAW di Milano, Andrea Villani ha operato fino al 2016 presso Eunomia Studio Legale e in NASaW dal 2016 al 2022. Offre assistenza a fondi di Venture Capital, primarie aziende e Business Angels in operazioni di fusione e acquisizione.

L’avvocato Villani si unirà al team di corporate M&A di Lawal con uno specifico focus sullo sviluppo del settore del venture capital.

“Dai primi incontri con Piergiorgio – segnala l’avv. Andrea Villani – ho trovato forte sintonia con il progetto dello Studio e individuato diverse sinergie che riteniamo possano garantire alla struttura una crescita importante in un settore come quello del venture capital che offre rilevanti opportunità di mercato e ha fatto registrare tassi di crescita robusti in questi ultimi anni”.

“Do il benvenuto ad Andrea – segnala Piergiorgio Mancone – presso la sede di Milano di Lawal che, a seguito delle recenti operazioni, ha acquisito una dimensione e un posizionamento di mercato con un grandissimo potenziale. Le competenze di Andrea – conclude Piergiorgio Mancone – sono per noi importanti al fine di proporci ai principali operatori con un team di professionisti in grado di garantire livelli di assistenza eccellenti”.