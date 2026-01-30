Anm, spiace che il ministro Nordio abbia usato il termine “blasfemo”

“Mi spiace che sia stato usato il termine blasfemo che io userei per manifestazioni e situazioni differenti da questa. Noi abbiamo delle opinioni che riteniamo fondate e che difendiamo, che hanno la loro dignità”. Lo afferma il presidente dell’Anm, Cesare Parodi, rispondendo al ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

“Non mi sento di condividere il termine blasfemo, il ministro lo ha usato, ne prendo atto, ma non mi pare il termine più appropriato, e io non la penso evidentemente così. Molto bello l’intervento del presidente d’Ascola che ha sottolineato l’assoluto centralità in concreto dell’indipendenza della magistratura”, aggiunge.