Anne Manuelle Gaillet nuova partner di Castaldipartners

Anne Manuelle Gaillet









CastaldiPartners annuncia l’ingresso, nel ruolo di partner, di Anne-Manuelle Gaillet, avvocata specializzata in M&A, joint venture e altre operazioni straordinarie particolarmente del settore mid cap, con un focus sulle operazioni di M&A cross border tra Francia e Italia.



Avvocato del foro di Milano da oltre 20 anni e del foro di Parigi da oltre 30, precedentemente ha ricoperto il ruolo di Partner dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati e anteriormente di White&Case. Oltre che nelle operazioni M&A cross border, Anne Manuelle Gaillet ha sviluppato una lunga expertise nell’ambito del diritto degli affari italiano e francese e un focus particolare nella compliance integrata fra i due Paesi, sia come consulente che come membro di organismi di vigilanza di filiali italiane di gruppi internazionali. In ambito real estate commerciale, ha operato al fianco di gruppi francesi del settore del retail e del luxury nel loro sviluppo in Italia e di marchi famosi italiani nel loro sviluppo in Francia.



Dal 2006 ricopre inoltre il ruolo di Vice Presidente della Camera di Commercio Francese in Italia.



«Anne-Manuelle Gaillet è un’avvocata di successo, con grande esperienza e competenze professionali sviluppate in prestigiosi studi legali, e da anni svolge un ruolo di rilievo quale cardine nelle relazioni economiche tra Francia e Italia – dichiara Enrico Castaldi, partner di CastaldiPartners. - La sua decisione di proseguire insieme a noi la sua attività professionale testimonia la fase di costante crescita dello studio che ha come obiettivo quello di garantire ai clienti un servizio sempre più ricco e completo».