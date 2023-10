Anthilia Capital Partners Sgr investe in Edra S.p.A. – Gli advisor coinvolti

Filippo Gromo, Cristiano Proserpio e Lorenzo Tarquini









Anthilia Capital Partners Sgr ha effettuato il secondo investimento del fondo Anthilia GAP e finalizzato una nuova operazione per 7 milioni di euro a supporto di Edra S.p.A., consolidata e riconosciuta realtà attiva nell’attività di produzione e distribuzione di pubblicazioni scientifiche e professionali, nella fornitura di servizi di comunicazione, formazione ed educazione a operatori dei settori medico-scientifico, giuridico e tecnico-professionale.



L’operazione prevede l’apporto di nuove risorse finanziare tramite l’erogazione di un finanziamento e la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi. Anthilia sarà presente nella governance societaria con un proprio rappresentante designato. I fondi verranno utilizzati per rafforzare l’attuale posizionamento competitivo del Gruppo sul mercato nazionale e internazionale e cogliere le opportunità di mercato attraverso operazioni di M&A.



KNG Securities LLP ha assistito Edra in qualità di Arranger e Lead Manager con un team coordinato dai partner Lorenzo Tarquini e Filippo Gromo.



Il team di Anthilia è stato guidato dal partner e Head of Private Debt Barbara Ellero, dal Senior Investment Manager Tobia Dian.



Gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati dallo studio DLA Piper con un team coordinato dall’avvocato Pietro Paolo d’Ippolito.

Le attività finalizzate all’attestazione del piano sono state curate da Spada Partners con un team composto dal partner Cristiano Proserpio assistito da Massimo Fagioli.

La due diligence fiscale è stata condotta dallo Studio Spiniello con un team diretto da Stefano Spiniello.

Le attività di Edra SpA sono state coordinate dal direttore finanziario Marco Ancora.