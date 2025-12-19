Anthilia SGR consolida il sostegno al Gruppo MGM Nuovo investimento da €10 milioni

Alessandro Fosco Fagotto, Giovanni de’ Capitani, Edoardo Pedersoli

Anthilia Capital Partners SGR, attraverso i fondi Anthilia GAP e Anthilia Synthesis, rinnova con un intervento per complessivi 10 milioni di euro il sostegno a favore del Gruppo MGM, - polo produttivo di riferimento in Europa nel segmento delle calzature tecniche da trekking e outdoor, operante a livello internazionale.

L’operazione strutturata prevede un intervento complessivo di 10 milioni di euro tra debito e equity, finalizzato al supporto del business plan e della crescita del Gruppo, con particolare focus sul rafforzamento del capitale circolante, supporto agli investimenti strategici e consolidamento della struttura operativa, oltre che l’acquisto di quote di minoranza. Grazie a questa operazione, MGM potrà accelerare l’implementazione del proprio piano industriale, rafforzare la solidità patrimoniale e consolidare la propria presenza nel mercato internazionale.

Questo intervento rappresenta il primo investimento del fondo Anthilia Synthesis, l’ELTIF 2.0 dedicato alle migliori imprese italiane che investe il 100% in Private Debt, con flussi di cassa periodici. Il fondo rappresenta il quarto PIR alternativo proposto da Anthilia a supporto dello sviluppo dell’economia reale.

Gruppo MGM nasce nel 2022 dall’integrazione di MGM,Rekord e Playsport, società che operano da più di 35 anni nello sviluppo e commercializzazione di calzature sportive e outdoor, a marchio proprio,in licenza e per conto terzi. La progettazione e lo sviluppo seguono rigorosi standard qualitativiche determinano il ruolo del Gruppo quale partner esclusivo di una clientela che spazia da brand outdoor e sportivi, a enti pubblici, da distributori a retailer di settore, passando per operatori della grande distribuzione Nel 2024 il Gruppo ha registrato ricavi superiori a 50 milioni di euro.

Il team di Anthilia Capital Partners SGR che ha seguito l’operazione è composto da Barbara Ellero, Tobia Dian, Federico Mantica e Mario Cambiano.

Per gli aspetti legali relativi al debito, Anthilia è stata assistita dallo studio ADVANT Nctm, con un team guidato dal partner Giovanni de’ Capitani di Vimercate e composto dalla counsel Bianca Macrina e dal senior associate Andrea Bertoni. Gli aspetti legali relativi all’equity sono stati curati da PedersoliGattai, con un team coordinato dal partner Edoardo Pedersoli e composto dal senior associate Matteo Pietrogrande, dall’associate Fabio Beltramo e dall’associate Martina Sabetta.

La due diligence finanziaria è stata svolta da Artha Corporate Finance Advisory, con un team costituito da Cristiano Proserpio, Andrea Parise e Lorenzo La Grua.

MGM è stata seguita da Recap Consulting e Ergon Commercialisti in qualità di advisor con un team guidato dai rispettivi partner Loredana Dora e Giorgio Alberti composto dai senior manager Davide Fragomeno, Fabio Barbieri e Luisa Cominoli, mentre lo studio legale Dentons ha agito con un team composto dal partner Alessandro Fosco Fagotto, responsabile del dipartimento di Banking and Finance in Italia e in Europa, coadiuvato dall’associate Anna Zanoni, per gli aspetti legali relativi al debito; dalla partner Antonella Brambilla, insieme al senior counsel Filippo Frabasile, per gli aspetti legali relativi all’equity; dal partner Fabrizio Capponi, con il counsel Luca De Rossi, per alcuni aspetti fiscali.

L’attività di attestazione del Piano Industriale della società è stata svolta da AGFM con un team del dipartimento Advisory coordinato dal senior partner Alberto Guiotto.

Barbara Ellero, Partner e Head of Private Capital di Anthilia Capital Partners ha commentato: “Confermiamo con convinzione il nostro sostegno al Gruppo MGM, una realtà che conosciamo da tempo e che ha nuovamente dimostrato di saper perseguire il percorso di crescita che auspicavamo. Nato da un’eccellenza trevigiana, il Gruppo rappresenta oggi una delle poche realtà europee capaci di unire una significativa capacità produttiva a standard qualitativi elevati. Questo nuovo supporto finanziario permetterà alla società di ottimizzare la propria struttura, un presupposto fondamentale per proseguire nello sviluppo intrapreso. In questo contesto, il know-how distintivo maturato offrirà al Gruppo l’opportunità di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento competitivo e di puntare a un’espansione internazionale ancora più significativa”.

Marco Foglio, Amministratore Delegato di MGM S.p.A. ha commentato: “In uno scenario di mercato produttivo europeo sempre più complesso, quest’operazione rappresenta per il Gruppo un passaggio strategico in chiave di investimento proiettato ad una crescita costante, all’insegna dell’eccellenza e di una prerogativa manifatturiera europea di altissimo livello”.