Advisora, con il Patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, del Centro Studi Borgogna e dell’Università degli Studi di Milano presenta il convegno dal titolo

“ANTIMAFIA, MODELLI DI BUSINESS SOSTENIBILI TRA NORMATIVA COMPLIANCE 231 E NUOVE SPINTE DEL LEGISLATORE EUROPEO”.

L’evento avrà luogo a Milano il 16 ottobre a partire dalle 14,30 presso la Sala delle Lauree dell’Università degli Studi di Milano, in Via del Conservatorio n. 7.

Durante l’evento si affronterà il tema dei modelli di business più etici, sostenibili e coerenti con la compliance 231 e la normativa antimafia, nel più ampio quadro normativo europeo.

Negli ultimi tempi è emersa sempre più forte l’esigenza di una maggiore sensibilizzare degli operatori in tal senso. Sotto questo profilo la recente casistica giudiziaria, che ha visto protagonista la giurisprudenza milanese, rappresenta una leva importantissima per una cultura d’impresa diretta a perseguire non solo gli obiettivi necessari di profitto, ma anche quelli di integrità, etica e sostenibilità, tracciando una strada importante che ha ispirato il legislatore europeo. Infatti, accanto ai nuovi criteri ESG richiesti dall’Unione Europea per le attività economiche e alla direttiva CSRD sulla responsabilità sociale d’impresa, la nuova direttiva CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) impone alle grandi imprese e a quelle ad impatto socio-economico e ambientale un dovere di diligenza su tutta la catena di valore a monte e a valle.

La strutturazione di adeguati assetti organizzativi, l’implementazione di unidoneo sistema di controllo interno, l’adozione ed efficace attuazione del Modello 231 sono centrali per un sistema di governo consapevole delle aziende in chiave ESG, che tenga conto anche della condotta di soggetti formalmente esterni all’azienda, per la costruzione di una catena del valore responsabile, per mitigare rischi penali, sociali, ambientali, legati ad una gestione non attenta o eventi negativi che, verificandosi in capo ad uno o più stakeholder, possono determinare ripercussioni sulla reputazione e sul valore azienda.

La partecipazione all'evento è gratuita

Per il convegno sono stati riconosciuti 3 crediti formativi professionali per la formazione professionale degli Avvocati.

Per informazioni info@advisora.it

Media Partner Il Sole 24 ORE

