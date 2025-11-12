A&O Shearman con Algebris nel lancio del fondo Algebris Tricolore PMI che investe in small e mid cap italiane

Alberto Claretta Assandri, Giulia Ghindai

A&O Sherman ha assistito Algebris Investments nel lancio di Algebris Tricolore PMI, Fondo di Investimento Alternativo (FIA) chiuso e riservato di diritto italiano che investe in piccole e medie imprese italiane.

Il nuovo fondo Algebris Tricolore PMI (“Il Fondo”) rientra nel progetto del Fondo Nazionale Strategico Indiretto (FNSI), comparto di Patrimonio Rilancio, promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestito da Cassa Depositi e Prestiti per sostenere l’infrastruttura del mercato dei capitali in Italia.

Algebris Tricolore PMI nasce con l’obiettivo di generare valore investendo nelle mid e small-cap italiane, sarà attivo fino al 2032 e, coerentemente con quanto previsto dalla Legge 28 ottobre 2024, n.162 (c.d. Legge Start-Up), investirà per almeno il 70% in micro, small e mid cap italiane di qualità ad alta crescita, con bilanci sani, solida generazione di cassa ed elevati ritorni sul capitale.

Il team di A&O Shearman al fianco di Algebris è stato diretto da Alberto Claretta Assandri, counsel nonché Head of Italy Funds & Financial Regulatory, coadiuvato da Giulia Ghiandai, associate. Gli aspetti fiscali sono stati curati da Francesco Guelfi, partner, e da Elia Ferdinando Clarizia, counsel.

Il team in-house di Algebris coinvolto nell’operazione è composto da Silvia Corbella, Head of Legal, coadiuvata da Silvia Marcolini