A&O Shearman e Bird & Bird nella cartolarizzazione cash SRT di CA Auto Bank

Luca Ferrari, Stefano Cignozzi, Sara Belotti

A&O Shearman e Bird & Bird hanno prestato assistenza in una cartolarizzazione di crediti da finanziamenti auto originati da CA Auto Bank per un valore complessivo di circa 419 milioni di euro.

L’operazione è stata strutturata al fine di conseguire obiettivi di significativo trasferimento del rischio di credito. I titoli senior, mezzanine e di classe X emessi dalla società veicolo A-Best 25 hanno ottenuto un rating da parte di Fitch e Morningstar DBRS. Ai titoli di classe M è stato altresì assegnato un rating da parte di Morningstar DBRS. Tutti i titoli sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato del Lussemburgo.

A&O Shearman, in qualità di drafting counsel, ha fornito assistenza all’Arranger Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Milan Branch, e ai Joint Lead Managers BofA Securities, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank e UniCredit Bank GmbH in relazione a tutti i profili regolamentari e legali dell’operazione con un team diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dall’associate Chiara D’Andolfo e dal trainee Luca Marchesini. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha curato gli aspetti fiscali. Un gruppo di professionisti basato a Milano e Londra ha prestato consulenza in merito ai profili di diritto inglese.

Bird & Bird ha affiancato CA Auto Bank nell’operazione con un team guidato dal partner Federico Del Monte, supportato dall’associate Anita Lucchini e dalle trainee Sofia Golzi e Gloria Messina.