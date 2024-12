A&O Shearman e Legance nella prima cartolarizzazione di prestiti personali di Fides

Chiara D’Andolfo, Pietro Bellone, Antonio Matino, Roberto Mazzarano

A&O Shearman e Legance hanno prestato assistenza in relazione alla strutturazione della prima cartolarizzazione a valere su crediti derivanti da prestiti personali originati da Fides, intermediario finanziario controllato al 100% dalla capogruppo Banco Desio. L’operazione è conforme ai requisiti di “semplicità, trasparenza e standardizzazione” (STS) previsti dal Regolamento (UE) 2017/2402.

La cartolarizzazione è stata strutturata in base alla legge 130/1999 mediante l’emissione di titoli asset-backed per un importo complessivo di 254,7 milioni di euro. Nell’operazione, BNP Paribas ha agito in qualità di arranger. I titoli senior emessi nell’ambito dell’operazione, pari a euro 215 mln, sono stati sottoscritti da BNP Paribas, mentre i titoli junior sono stati sottoscritti dall’Originator anche per finalità regolamentari di mantenimento dell’interesse economico netto.

Legance, in qualità di drafting counsel, ha assistito l’arranger BNP Paribas, con un team guidato dal partner Antonio Matino, coadiuvato dal senior counsel Roberto Mazzarano, nonché dagli associate Paolo Bossini e Alice Bariatti e, per i profili fiscali, dal senior counsel Francesco Di Bari.

Il team di A&O Shearman al fianco di Fides nell’operazione è stato diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dall’associate Chiara D’Andolfo e, per i profili relativi ai contratti di hedging, dal senior associate Giovanni Chiarli. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato consulenza sugli aspetti fiscali della cartolarizzazione.