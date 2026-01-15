A&O Shearman con Halma nell’acquisizione dell’italiana Safetec

Emanuele Trucco

Halma plc, gruppo globale quotato alla Borsa di Londra che riunisce aziende tecnologiche per la salvaguardia della vita operanti nei settori della sicurezza, dell’ambiente e della salute, ha annunciato l’acquisizione di Safetec S.r.l., un’azienda italiana specializzata in soluzioni di sicurezza antincendio e gas, per 72,5 milioni di euro (su base cash-and-debt-free). Safetec opererà come entità autonoma all’interno del Settore Sicurezza di Halma, continuando a essere guidata dall’attuale team di gestione.

Fondata nel 2003 e con sede vicino a Milano, Safetec progetta soluzioni personalizzate per la sicurezza antincendio e gas destinate a progetti industriali su larga scala, complessi e ad alto rischio. Le soluzioni di Safetec consentono ai clienti di gestire attivamente i rischi e di conformarsi agli standard di settore per proteggere persone e gli asset critici in ambienti sfidanti. I suoi mercati includono la produzione di energia elettrica, il settore petrolifero e del gas, quello farmaceutico e altri settori altamente regolamentati in cui i rigorosi requisiti di sicurezza sono essenziali. I principali mercati serviti da Safetec sono il Medio Oriente, l’Europa e l’Africa.

A&O Shearman ha assistito Halma su tutti gli aspetti legali dell’operazione con un team guidato dai partner Matt Hamilton-Foyn ed Emanuele Trucco, con il supporto della senior associate Greta Dell’Anna, dell’associate Giovanna Sottoriva e del trainee Duccio Cangioli.

Il team di A&O Shearman ha compreso inoltre il partner Livio Bossotto con le associate Chiara Magliulo e Francesca Corbinelli e la trainee Mariachiara Quintiliani per gli aspetti di diritto del lavoro e data protection; il partner Andrea De Pieri, la senior associate Flavia Guancioli e la legal intern Eleonora Lisanti per il real estate; la senior associate Roberta Errico, l’associate Francesco Pio Falcone e la trainee Maria Chiara Costantini per gli aspetti di diritto pubblico; la senior associate Margherita Banfi per gli aspetti di Intellectual Property; il partner Pietro Scarfone e l’associate Giada Cristiano per gli aspetti finance; la senior associate Veronica Rossetti e la trainee Allyson Elisabeth McCrory per i profili compliance; l’associate Arianna Fletcher e la trainee Gloria Pizzoccheri per gli aspetti antitrust.

Lo studio legale italiano BW Legal ha assistito il venditore, con un team guidato dal partner Riccardo Roversi, con il supporto del senior associate Alberto Passera e dell’associate Gaia Lagrasta.