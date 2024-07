A&O Shearman nella prima cartolarizzazione cash SRT del Gruppo Mediobanca

Fabio Gregoris, Pietro Bellone, Chiara D’Andolfo

A&O Shearman ha assistito Citi e Mediobanca in qualità di Co-Arranger e Joint Lead Manager, e Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Intesa Sanpaolo (Divisione CIB) e Société Générale, in qualità di Joint Lead Manager, in una cartolarizzazione pubblica avente ad oggetto portafogli di crediti al consumo originati da Compass Banca S.p.A., per un valore complessivo di circa 815 milioni di euro.

Si tratta della prima cartolarizzazione cash realizzata dal Gruppo Mediobanca per finalità di significativo trasferimento del rischio di credito (SRT). I titoli di classe A1, B, C e D sono stati interamente collocati sul mercato, fatta eccezione per una quota pari all’interesse economico netto detenuto da Compass in conformità alla normativa applicabile.

Il team di A&O Shearman che ha prestato assistenza in merito ai profili regolamentari e legali dell’operazione è stato diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dagli associate Chiara D’Andolfo e Fabio Gregoris. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal counsel Elia Ferdinando Clarizia e dalla senior associate Simona Simone. Un gruppo di professionisti delle sedi di Milano, Londra e New York ha fornito supporto in merito alle questioni di diritto inglese e statunitense.