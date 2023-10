Appalti, legittima l’introduzione di criteri premiali per le offerte migliorative di Nuria Federica Nicolò

E’ quanto affermato nella sentenza n. 8512 del 26 settembre 2023 dal Consiglio di Stato - Nella stessa pronuncia il Collegio delinea i contorni e i limiti del sindacato giurisdizionale sull’attività amministrativa, in particolare, per quanto attiene alla legittimità delle valutazioni frutto di discrezionalità tecnica

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Con la sentenza n. 8512 del 26 settembre 2023 la sezione III del Consiglio di Stato ha affrontato il delicato tema della legittimità dei criteri premiali per le offerte migliorative e, da ultimo, si è soffermata per ribadire i principi cardine in materia di sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica esercitata dall’Amministrazione.



Il Collegio ha confermato la sentenza del Tar Milano, sezione II, n. 803/2023 precisando che è legittimo introdurre criteri premiali per le ...