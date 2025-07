Appalto: prescrizione e decadenza dei termini dell’azione di garanzia per vizi

Appalto - Opere - Garanzia per i vizi - Mancata accettazione - Termini di decadenza e prescrizione - Decorrenza

Qualora l’opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all’esterno, il termine di prescrizione dell’azione di garanzia decorre dalla scoperta dei vizi (che sia successiva alla consegna), la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell’appaltatore, se mai, dimostrare che...