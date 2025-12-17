Appello penale, ai fini delle tempestività rileva l’attestazione di invio

Il deposito telematico dell’appello si considera tempestivo se l’atto di “invio” è avvenuto nei termini di legge; non pesa dunque l’eventuale ritardo del sistema nel generare la “ricevuta di accettazione”. L’importante chiarimento, in linea con la dottrina dominante, arriva dalla Quinta Sezione penale della Cassazione, sentenza n. 40474/2025, che ha accolto il ricorso dell’imputato contro la decisione della Corte di appello di Roma che invece lo aveva dichiarato inammissibile perché tardivo.

Secondo...