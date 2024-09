LE PROCEDURE DI ESECUZIONE - Applicazione liberazione anticipata: rompicapo senza norma transitoria

La legge di conversione non introduce, invece, alcuna disciplina transitoria per l'entrata in vigore della riforma, pur fortemente richiesta dagli operatori per evitare incertezze sul piano operativo. Resta, pertanto, il dubbio se le nuove procedure siano di immediata applicazione ovvero se sarà necessario attendere le modifiche al regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (Dpr 230/2000)