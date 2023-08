Approvata la conversione del Dl Pa-bis: norme su impugnazioni, elezioni Cnf e accesso alla magistratura di Francesco Machina Grifeo

Il Senato ha convertito in legge il decreto PA bis (Dl 22 giugno 2023, n. 759) che contiene una serie di disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle PA, agricoltura, sport, lavoro

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Via libera definitiva dal Senato alla conversione in legge del decreto PA bis (Dl 22 giugno 2023, n. 759) che contiene una seri di disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. Il governo ha ottenuto la fiducia sul provvedimento nel testo già approvato dalla Camera, il 31 luglio scorso, con 101 voti favorevoli, 68 contrari e un solo astenuto.

Ma il testo contiene anche norme in materia di giustizia, in particolare su: modalità di accesso alla magistratura; in materia previdenziale per i magistrati onorari; per il personale della Scuola superiore della magistratura; modalità di elezione del Consiglio nazionale forense; disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione e di giustizia tributaria.

Critiche le opposizioni secondo le quali non siamo di fronte a un decreto legge sulla PA ma per i posti apicali: "PA sta per posti apicali". Per la maggioranza invece il decreto prosegue il "processo di modernizzazione della nostra macchina pubblica".

L'articolo 15 (Disposizioni in materia di accesso alla magistratura) prevede disposizioni in materia di svolgimento dei concorsi per magistrati ordinari, finalizzate, tra l'altro, a integrare la composizione della commissione esaminatrice con componenti supplenti ed a consentire, nel caso di un elevato numero di elaborati scritti, che la commissione si articoli in più sottocommissioni e a velocizzare le procedure di correzione degli elaborati scritti e di svolgimento delle prove orali.

L'articolo 15- b i s (Disposizioni previdenziali per i magistrati onorari), introdotto dalla Camera, è volto a disciplinare il regime previdenziale applicabile ai magistrati onorari, in particolare a seconda che svolgano la funzione in via esclusiva o non esclusiva, e ne assimila i compensi ai redditi da lavoro dipendente.

L'articolo 16 (Disposizioni in materia di personale della Scuola superiore della magistratura) interviene in materia di trattamento accessorio spettante al personale amministrativo in servizio presso la Scuola Superiore della magistratura.

L'articolo 16-bis (Norma di interpretazione autentica riguardante le modalità di elezione del Consiglio nazionale forense), inserito nel corso dell'esame alla Camera, contiene una norma di interpretazione autentica riguardante il rispetto del principio di parità di genere nell'ambito dell'elezione del Consiglio nazionale forense.

L'articolo 17 (Modifiche all'articolo 94 del D. Lgs. 150/2022 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione) differisce (dal 30 giugno 2023) al 15 gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal Dlgs 150/2022 (cd. "riforma Cartabia" del processo penale) in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale. In particolare, l'articolo che consta di un unico comma, sostituisce il comma 2 dell'articolo 94 del D. Lgs. n. 150 del 2022 (cd "riforma Cartabia" del processo penale) in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione.

L'articolo 18 (Misure in materia di giustizia tributaria) prevede una serie di misure riguardanti la giustizia tributaria. In particolare, il comma 1 dispone una rimodulazione del piano di assunzione di 576 magistrati tributari, che avverrà in tre scaglioni (2024, 2026 e 2029). Il comma 2 modifica alcune norme del Dlgs n. 545 del 1992 relative alle procedure e alle prove concorsuali, alla composizione della commissione di esame e alla nomina dei magistrati che hanno superato il concorso. Il comma 3 dispone la copertura finanziaria.