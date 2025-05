Archiva Group acquisisce Mitric: gli advisor coinvolti

Matteo Trapani, Marco Bitett, Maria Ilaria Griffo

BonelliErede ha assistito Archiva Group, azienda che da oltre 25 anni eroga consulenza, servizi e soluzioni tecnologiche digitali, nonché proprietaria della suite applicativa Requiro, nell’operazione di acquisizione del 60% del capitale sociale di Mitric S.r.l., società specializzata nello sviluppo di soluzioni software mobile-oriented per il mercato B2B. La quota è stata ceduta per il 51% da Mitric SA, società di diritto svizzero e holding di partecipazioni interamente detenuta, a valle del perfezionamento di una scissione propedeutica all’operazione, da Siav S.p.A. Società Benefit, leader italiano nel “Content Services Platform” (nomenclatura Gartner) e quotata su Euronext Growth Milan, assistita da ADVANT Nctm, e per il 9% da Mitric 2 SA, società di diritto svizzero controllata dai soci fondatori di Mitric S.r.l., Luigi Bassani e Davide Pezzi.

Archiva Group è una società controllata dal fondo Progressio Investimenti IV, gestito da Progressio SGR S.p.A., che l’ha acquisita nel 2024 con l’assistenza di BonelliErede con un team guidato dal partner Marco Bitetto. L’operazione rientra nella strategia di sviluppo di Archiva Group, volta a rafforzare il proprio portafoglio tecnologico e ad ampliare la gamma di soluzioni nei settori di Administration & Finance, HR & Sales Management, Legal & Compliance e Procurement.

BonelliErede ha assistito Archiva con un team multidisciplinare coordinato e guidato dal partner Marco Bitetto, membro del Focus Team Private Equity, e composto, per gli aspetti corporate, dalla senior associate Nicoletta Botta e da Daniele Gatti, per i profili tax, dal partner Stefano Brunello Dormal, dal senior associate Marco Bossini, dall’associate Paolo Savarese e da Francesco Olivieri, per i profili di diritto del lavoro, dal partner Vittorio Pomarici, dalla senior associate Alessia Varesi e da Michele Fava. Il partner Giovanni Battaglia ha curato gli aspetti relativi al finanziamento dell’operazione insieme al senior associate Alessandro Buiani e Martina Scicolone. Per le attività di due diligence BonelliErede si è avvalso del team di Transaction Services di beLab guidato dal managing director Michel Miccoli e coordinato dal legal advisor Andrea Terrieri e dalla legal specialist Caterina Saletti.

ADVANT Nctm ha agito al fianco di Siav S.p.A con un team composto dal partner Matteo Trapani e dalla senior associate Debora Amati.

I soci fondatori sono stati assistiti rispettivamente da Paola Pasquali e Manuela Gavazzi (P&G S.r.l. Business & Legal Services) e da Chiara Redini (Studio Legale Redini Tropia).

Chiomenti ha assistito le banche finanziatrici con un team composto dal partner Davide D’Affronto, dalla counsel Maria Ilaria Griffo e dagli associate Filippo Neri e Alice Martina Gesualdo.