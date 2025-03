Archiviazione del procedimento ed opposizione alla richiesta

LA QUESTIONE

L’opposizione all’archiviazione è un istituto la cui pratica si va sempre più affermando, in quanto costituisce il vero e proprio “momento di intervento” più significativo per la persona offesa dal reato. Quali, dunque, gli snodi procedimentali più rilevanti? E quali le peculiarità a riguardo? Come la giurisprudenza considera - sempre con apparente sospetto - le situazioni limite? In particolare, in presenza di un’opposizione all’archiviazione può il G.I.P. disporre autonomamente...