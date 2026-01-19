Ares-Eni Plenitude, A&O Shearman si avvale di innovative soluzioni di finanza strutturata nel debito per l’acquisizione

Pietro Bellone, Fabio Gregoris

A&O Shearman ha assistito Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e UniCredit S.p.A. nella strutturazione di una innovativa componente di debito a supporto dell’acquisizione da parte dei fondi Ares Management Alternative Credit (“Ares”), gestiti dal primario asset manager globale di investimenti alternativi Ares Management Corporation (NYSE: ARES), di una partecipazione del 20% in Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit (Eni Plenitude). Il valore complessivo dell’acquisizione è stato di circa 2 miliardi di euro.

Questa operazione finanziaria utilizza le tecniche della cartolarizzazione, ma non costituisce una “securitisation” ai sensi della normativa dell’Unione Europea e del Regno Unito in materia di cartolarizzazioni.

Eni Plenitude è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per 4,8GW e la vendita di energia e soluzioni energetiche in Europa. La società vanta 10 milioni di clienti e una vasta rete di oltre 22.000 punti di ricarica per veicoli elettrici.

Il team di A&O Shearman è stato diretto dal partner di finanza strutturata Pietro Bellone, coadiuvato dal senior associate Fabio Gregoris e dal trainee Luca Marchesini. Il team ha lavorato in coordinamento con il partner di debt finance Pietro Scarfone, dell’associate Valentina Calò e del trainee Antonio Bussolino in relazione agli aspetti strumentali alla strutturazione dell’operazione. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha curato i profili fiscali.