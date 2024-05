Arlatighislandi: entra Giovanna Caivano in qualità di team manager per i progetti internazionali

Giovanna Caivano

ArlatiGhislandi - realtà attiva nel diritto del lavoro e fiscale e per l’outsourcing delle risorse umane - annuncia l’ingresso di Giovanna Caivano in qualità di Team Manager per i progetti internazionali.

Giovanna Caivano, Consulente del Lavoro in Roma, ha maturato una esperienza pluriennale nelle attività di consulenza giuslavoristica per una clientela sia nazionale che internazionale presso importanti studi di consulenza del lavoro gestendo attività complesse nella gestione delle risorse umane, sviluppando la propria innata capacità relazionale in ambito amministrativo e lavoristico.

In ArlatiGhislandi, Caivano sarà inserita nella divisione affidata alla partner Irene Pennelli e avrà la possibilità di gestire l’intero processo HR per la clientela internazionale, prestando la propria consulenza e coordinandosi con la struttura di Roma forte di un rinnovato e motivato team.

“L’ingresso di Giovanna Caivano è parte costitutiva del progetto internazionale di AG che intende consolidare - con figure professionali giovani e motivate e di elevata potenzialità - la propria posizione di leadership nella gestione delle aziende internazionali presenti con realtà medio grandi sul territorio italiano. L’investimento in risorse umane e tecnologiche è un pilastro essenziale per confermare i presupposti di eccellenza indispensabili per lavorare con successo con realtà e network internazionali”, commenta Daniela Ghislandi, Founding Partner e Leader dei progetti di networking internazionale.