Armani e Hines raggiungono un accordo per un immobile in via Tortona: PedersoliGattai, Freshfields e EY SLT gli studi coinvolti Giorgio Armani S.p.A. ha finalizzato l’acquisizione di uno dei quattro edifici dell’office campus situato in via Tortona 25, il progetto di riqualificazione curato da Hines, società globale di investimento, sviluppo e gestione immobiliare.