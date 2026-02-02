Arresti domiciliari: l’allontanamento superiore alle 12 ore va dimostrato dall’accusa
Attribuire alla difesa l’onere di dimostrare che l’allontanamento si è protratto per meno di dodici ore significa invertire l’onere probatorio su un elemento costitutivo del reato
L’allontanamento superiore alle dodici ore dall’abitazione dove l’imputato sta scontando gli arresti domiciliari (comportamento che integra il reato di evasione) va provato dalla pubblica accusa e non dalla difesa. Questo il significativo principio enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 4183/26.
I giudici di merito
Venendo ai fatti i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi...