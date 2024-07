Arresti domiciliari: la prescrizione del braccialetto elettronico

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere - Provvedimento applicativo del cd. ’braccialetto elettronico’ - Impugnazione autonoma - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure cautelari, non è autonomamente impugnabile il provvedimento applicativo del cd. “braccialetto elettronico”, non integrando un aggravamento della misura cautelare cui accede, bensì una semplice modalità esecutiva della stessa.

Corte di Cassazione, Sezione 5, Penale, Sentenza 21 maggio 2024, n. ...